Одесса, Днепропетровск, Николаев и Харьков: Экс-разведчик США назвал украинские города, которые отойдут России

Скотт Риттер: Украина уступит Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев РФ, если конфликт не закончится

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может лишиться контроля над крупными городами, включая Одессу, Днепропетровск, Харьков и Николаев, если конфликт не прекратится в ближайшее время.

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Эксперт также отметил, что страна рискует потерять еще 20 процентов территории, если не перестанет следовать советам союзников из НАТО.

"Может, и больше того, если Украина захочет продолжить это сумасшествие", — предупредил эксперт.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Одесса и другие города, о которых идет речь, имеют исторические связи с Россией.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса после обращения властей республик с просьбой о помощи в ответ на агрессию киевского режима.