Одесса, Днепропетровск, Николаев и Харьков: Экс-разведчик США назвал украинские города, которые отойдут России

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может лишиться контроля над крупными городами, включая Одессу, Днепропетровск, Харьков и Николаев, если конфликт не прекратится в ближайшее время.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic