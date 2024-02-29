Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может лишиться контроля над крупными городами, включая Одессу, Днепропетровск, Харьков и Николаев, если конфликт не прекратится в ближайшее время.
Эксперт также отметил, что страна рискует потерять еще 20 процентов территории, если не перестанет следовать советам союзников из НАТО.
"Может, и больше того, если Украина захочет продолжить это сумасшествие", — предупредил эксперт.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Одесса и другие города, о которых идет речь, имеют исторические связи с Россией.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса после обращения властей республик с просьбой о помощи в ответ на агрессию киевского режима.
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