"Роботизированные системы с ИИ". Военный эксперт рассказал Pravda.ru, что имел в виду Путин под "перспективными видами вооружений"

29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России продолжается работа над целым рядом перспективных систем вооружений. Генерал-майор, доктор военных наук, военный эксперт Вячеслав Круглов рассказал Pravda.ru, какие виды оружия имел в виду президент РФ.
"Я думаю, что там будет несколько видов вооружений: и тяжелые беспилотники, и системы радиоэлектронной борьбы, и некоторые ударные системы", — пояснил эксперт.
По словам генерал-майора, основной тенденцией развития военной техники является создание роботизированных систем с искусственным интеллектом, то есть беспилотных средств — воздушных, наземных, морских подводных и надводных.
"Будет, я думаю, что-то из этой серии обязательно", — предположил Круглов.
Генерал-майор отметил, что это только небольшая часть возможного вооружения, о котором говорил Путин.
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