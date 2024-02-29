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"Роботизированные системы с ИИ". Военный эксперт рассказал Pravda.ru, что имел в виду Путин под "перспективными видами вооружений"

Pravda.ru: Генерал-майор объяснил, о каких "перспективных системах вооружений" говорил Путин

0:55
Силовые структуры

29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России продолжается работа над целым рядом перспективных систем вооружений. Генерал-майор, доктор военных наук, военный эксперт Вячеслав Круглов рассказал Pravda.ru, какие виды оружия имел в виду президент РФ.

Pravda.ru: Генерал-майор объяснил, о каких "перспективных системах вооружений" говорил Путин
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Я думаю, что там будет несколько видов вооружений: и тяжелые беспилотники, и системы радиоэлектронной борьбы, и некоторые ударные системы", — пояснил эксперт.

По словам генерал-майора, основной тенденцией развития военной техники является создание роботизированных систем с искусственным интеллектом, то есть беспилотных средств — воздушных, наземных, морских подводных и надводных.

"Будет, я думаю, что-то из этой серии обязательно", — предположил Круглов.

Генерал-майор отметил, что это только небольшая часть возможного вооружения, о котором говорил Путин.

Путин: Ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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