Сержант Дмитрий Соколов продемонстрировал мужество, восстанавливая связь в колонне батальонной тактической группы в условиях плотного огня ВСУ

Минобороны РФ: Сержант Соколов под плотным огнем противника восстановил связь в колонне

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сержант Дмитрий Соколов проявил героизм и профессионализм, восстанавливая связь в колонне батальонной тактической группы Вооруженных сил России, которая подверглась атаке со стороны украинских сил.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ситуация развивалась критически, когда противник использовал реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию для остановки продвижения российских подразделений. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе атаки машина связи была повреждена, лишив командования возможности оперативно управлять действиями войск. Осознавая критичность ситуации, сержант Соколов не медлил и принял на себя ответственность. Он быстро починил станцию и связь в колонне была восстановлена.

Наступление войск России в сторону Часова Яра продолжается.

Ранее сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью для издания Украина. ру заявил, что освобождение города Часов Яр окажется менее сложным, чем было с Авдеевкой, однако это не сделает бои за этот городок легкими.

Он напомнил, что российские вооруженные силы начали наступление на поселок Победа в ДНР еще в декабре. Но, несмотря на это, установить контроль над ним им удалось тогда, когда там никого не осталось.