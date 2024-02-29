Сержант Дмитрий Соколов продемонстрировал мужество, восстанавливая связь в колонне батальонной тактической группы в условиях плотного огня ВСУ

Сержант Дмитрий Соколов проявил героизм и профессионализм, восстанавливая связь в колонне батальонной тактической группы Вооруженных сил России, которая подверглась атаке со стороны украинских сил.
Ситуация развивалась критически, когда противник использовал реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию для остановки продвижения российских подразделений. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе атаки машина связи была повреждена, лишив командования возможности оперативно управлять действиями войск. Осознавая критичность ситуации, сержант Соколов не медлил и принял на себя ответственность. Он быстро починил станцию и связь в колонне была восстановлена.
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Ранее сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью для издания Украина. ру заявил, что освобождение города Часов Яр окажется менее сложным, чем было с Авдеевкой, однако это не сделает бои за этот городок легкими.
Он напомнил, что российские вооруженные силы начали наступление на поселок Победа в ДНР еще в декабре. Но, несмотря на это, установить контроль над ним им удалось тогда, когда там никого не осталось.
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