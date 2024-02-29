100 дронов летом направят на Украину: Французское министерство вооруженных сил заказывает у военной промышленности две тысячи беспилотников

Себастьен Лекорню: Франция направит 100 беспилотников на Украину

Французское министерство вооруженных сил сделало заказ на 2 тыс. беспилотных аппаратов у военной промышленности, при этом 100 из них летом будут отправлены на Украину. Об этом сообщил глава военного ведомства Себастьен Лекорню.

Фото: Минобороны РФ

Лекорню отметил, что 2 тыс. дистанционно управляемых аппаратов будут закуплены у производителей оборонной техники. Они предназначены как для французских вооруженных сил, так и для нужд Украины.

Согласно двустороннему соглашению между Парижем и Киевом, подписанному 16 февраля, Франция планирует предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 3 млрд евро.