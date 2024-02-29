В интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей" бывший глава пресс-службы генштаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Селезнев поднял насущную проблему страны — дисбаланс ресурсов в пользу России, который, по его мнению, может послужить основой для оставления новых территорий.
Полковник Селезнев отметил, что в условиях, когда российская армия активизирует свои действия, Вооруженные силы Украины вынуждены перейти на стратегическую оборону.
"Да, сейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов", — пожаловался Селезнев.
Следует отметить, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили несколько населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики, включая Победу, Ласточкино, Северное и Петровское.
Российская Федерация продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, начатую после просьбы властей ДНР и ЛНР в ответ на агрессию киевского режима. Поддерживая суверенитет и территориальную целостность Донецкой и Луганской народных республик, президент РФ Владимир Путин объявил об начале операции 24 февраля 2022 года.
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