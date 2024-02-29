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Украина пришла в отчаяние из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, что в будущем позволит занять ей новые территории

Полковник ВСУ Владислав Селезнев: Украина находится в отчаянии из-за нехватки оружия

Силовые структуры » Военные новости

В интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей" бывший глава пресс-службы генштаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Селезнев поднял насущную проблему страны — дисбаланс ресурсов в пользу России, который, по его мнению, может послужить основой для оставления новых территорий.

Полковник ВСУ Владислав Селезнев: Украина находится в отчаянии из-за нехватки оружия
Фото: Телеграм WarGonzo

Полковник Селезнев отметил, что в условиях, когда российская армия активизирует свои действия, Вооруженные силы Украины вынуждены перейти на стратегическую оборону.

"Да, сейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов", — пожаловался Селезнев.

Следует отметить, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили несколько населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики, включая Победу, Ласточкино, Северное и Петровское.

Российская Федерация продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, начатую после просьбы властей ДНР и ЛНР в ответ на агрессию киевского режима. Поддерживая суверенитет и территориальную целостность Донецкой и Луганской народных республик, президент РФ Владимир Путин объявил об начале операции 24 февраля 2022 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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