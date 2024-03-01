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"Прометей" способен успешно отражать все средства воздушно-космического нападения США.

Эксперт Бижев: испытания ЗРС С-500 показали, что РФ отразит атаки гиперзвуковых средств США

Силовые структуры » Военные новости

Бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ Айтеч Бижев заявил, что испытаниями ЗРС С-500 "Прометей" разработанной Концерном ПВО "Алмаз-Антей" доказана ее способность успешно противодействовать всему спектру средств воздушно-космического нападения США.

Новый комплекс С-500 отразил атаку гиперзвука

"Идет постоянная доработка и совершенствование "Прометея" и других систем, состоящих на вооружении российских ВКС. Для подтверждения выполнения промышленностью технических заданий Минобороны регулярно проводятся соответствующие полигонные испытания по перехвату имитаторов реальных целей", — отметил генерал-лейтенант.

Испытания показали возможность противостояния гиперзвуковым атакам вероятного противника. Айтеч Бижев подчеркнул, что состояние всех средств ВКН США постоянно контролируется российской разведкой. Вся информация передается военной промышленности, чтобы быстро адаптировать и испытать имеющиеся и перспективные системы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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