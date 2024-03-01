Вице-адмирал Владимир Пепеляев: из всех аванпроектов авианосцев самым реальным является "Шторм"

В России разработан реальный аванпроект авианосца с ядерной энергетической установкой

Замначальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев заявил, что из всех предлагаемых проектов авианосцев от Крыловского государственного научного центра самым подходящим является "Шторм".

Фото: mil.ru

Крыловский центр совместно с Невским ПКБ в 2010-х годах, получив задание Министерства обороны, провел исследовательскую работу и представил шесть вариантов нового авианосца, включая вариант с ядерной установкой. Это седьмой — экспортный — вариант, представленный на военно-морских выставках. При разработке будущего проекта, есть возможность использовать любую из шести предложенных моделей.

Проект будет доработан с учетом новых технологий и опыта использования авианосцев, например, похода в зону сирийского конфликта "Адмирала Кузнецова" и опыта СВО. Модернизация коснется главной энергетической установки, разгонных и тормозных устройств. Кроме того, как показала практика, в составе авиакрыла нужны самолет радиолокационной разведки и беспилотники. Остальные предложения КГНЦ и Невского ПКБ скорее относятся к техническому облику нового авианосца.