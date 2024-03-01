Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Студия Toys for Bob официально стала независимой от Activision
Кострома вошла в десятку самых популярных патриотических направлений для путешественников
Эксперт Кузев: разумно отложить покупку нового автомобиля, если ваш еще не доставляет проблем
Тест на рак простаты может привести к гипердиагностике у чернокожих мужчин
Renault Duster признан наиболее надежным кроссовером в бюджетном сегменте
Стоматолог Давидян рассказал о важности гигиены языка
Пряное томатное рагу из белой фасоли: готовится буквально за полчаса
Эксперт Бижев: испытания ЗРС С-500 показали, что РФ отразит атаки гиперзвуковых средств США
АвтоВАЗ анонсировал выход новой модели Lada Iskra: первый квартал 20255 года
Вице-адмирал Владимир Пепеляев: из всех аванпроектов авианосцев самым реальным является "Шторм"

В России разработан реальный аванпроект авианосца с ядерной энергетической установкой

Силовые структуры » Военные новости

Замначальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев заявил, что из всех предлагаемых проектов авианосцев от Крыловского государственного научного центра самым подходящим является "Шторм".

В России разработан реальный аванпроект авианосца с ядерной энергетической установкой
Фото: mil.ru

Крыловский центр совместно с Невским ПКБ в 2010-х годах, получив задание Министерства обороны, провел исследовательскую работу и представил шесть вариантов нового авианосца, включая вариант с ядерной установкой. Это седьмой — экспортный — вариант, представленный на военно-морских выставках. При разработке будущего проекта, есть возможность использовать любую из шести предложенных моделей.

Проект будет доработан с учетом новых технологий и опыта использования авианосцев, например, похода в зону сирийского конфликта "Адмирала Кузнецова" и опыта СВО. Модернизация коснется главной энергетической установки, разгонных и тормозных устройств. Кроме того, как показала практика, в составе авиакрыла нужны самолет радиолокационной разведки и беспилотники. Остальные предложения КГНЦ и Невского ПКБ скорее относятся к техническому облику нового авианосца.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Стоматолог Давидян рассказал о важности гигиены языка
Пряное томатное рагу из белой фасоли: готовится буквально за полчаса
Эксперт Бижев: испытания ЗРС С-500 показали, что РФ отразит атаки гиперзвуковых средств США
АвтоВАЗ анонсировал выход новой модели Lada Iskra: первый квартал 20255 года
Цены на туры на Майские праздники: мальдивы, Таиланд и Вьетнам
Формирование перцев - важный этап, поэтому рассказываем об этом
В Slavania появился уникальный квест с Бурановскими бабушками
Гастроэнтеролог Левина заявила, что лечение изжоги содой усугубляет ее и повышает риск рака
Сергей Фомченков: Бойцы спецназа украинской ССО вооружены самым продвинутым оружием
Рагу из сладкого картофеля и тофу: густое второе блюдо в японском стиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников