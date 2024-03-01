Губернатор Евгений Балицкий: "Сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться"

Евгений Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС РФ в Запорожье

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил явное преимущество российских войск в артиллерии, причем украинцы не в состоянии дать на это достойный ответ.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

"Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности", — сказал он, говоря об обстановке на линии фронта, в частности в районе Работино и Вербового.

По данным Минобороны, силами группы "Днепр" были заняты укрепленные оборонительные рубежи ВСУ в Работино. Наступательные действия российской стороны осуществлялись при поддержке всех родов войск, авиационной разведки и ствольных орудий, накрывших вражеские позиции мощным огнем в ходе артиллерийской подготовки к штурму.