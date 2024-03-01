Российским артиллеристам опыт и смекалка помогают ликвидировать самые хитрые расчеты вражеских минометов

Командир взвода гаубицы Сыч: минометы ВСУ не так воюют с солдатами, как с мирными жителями

Российский военнослужащий с позывным Сыч, рассказал, как огневой взвод гаубицы Д-20, которым он командует, уничтожил вражеский минометный расчет и о том, как по-разному минометчики ВСУ действуют против военных и мирных жителей.

Фото: anna-news.info

"Минометы приносят вред мирным жителям. Они не так воюют с солдатами, как с мирными жителями", — говорит Сыч.

Пресс-служба министерства обороны России распространила видео с кадрами работы боевого орудия, а командир поделился историей одного боя, который особенно запомнился ему. Тогда им попался хитрый противник, додумавшийся использовать миномет в качестве стационарной пушки. А сам расчет тем временем прятался от ответного огня в укрытии.

Наши ребята нашли выход из положения применив для обстрела сразу два орудия, не давая противнику укрыться. Они одновременно атаковали и миномет и расчет. Так, благодаря смекалке артиллерийский взвод успешно уничтожил вражескую огневую точку.