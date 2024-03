Средства РЭБ подавили три украинских беспилотника в промышленной зоне Дзержинска, заявил мэр

Глава Дзержинска Иван Носков сообщил о подавлении сразу трёх вражеских беспилотников в городе. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Лебедев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International