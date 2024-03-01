Средства РЭБ подавили три украинских беспилотника в промышленной зоне Дзержинска, заявил мэр

Глава Дзержинска Иван Носков сообщил о подавлении сразу трёх вражеских беспилотников в городе. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.
По словам Носкова, БПЛА были подавлены средствами РЭБ в небе над промышленной зоной.
— Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме, — отметил градоначальник.
Носков заверил, что руководство региона понимает важность защиты местных жителей и предприятий от вражеских воздушных атак, и отметил высокую эффективность российских средств РЭБ в борьбе с БПЛА.
Напомним, накануне власти Белгородской области заявили, что над регионом был сбит большой беспилотник. Падение аппарата не привело к ранениям среди местных жителей и разрушениям на земле. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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