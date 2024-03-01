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Кимаковский: Войска РФ накрыли колонну бронетехники и личного состава ВСУ под Часовым Яром

В ДНР заявили об уничтожении колонны с техникой ВСУ под Часовым Яром

0:42
Силовые структуры » Военные новости

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о разгроме колонны украинских военных под Часовым Яром.

В ДНР заявили об уничтожении колонны с техникой ВСУ под Часовым Яром
Фото: informing.ru

У Часова Яра бойцы ВС РФ выследили движение двух колонн вражеской техники, которые прибыв в пункт дислокации замаскировались, после получения координат цели артиллерия точным огнём уничтожила живую силу и технику врага.

"Наши войска накрыли колонну бронетехники и личного состава вооруженных формирований Украины под Часовым Яром. Противник пытался замаскироваться, но не получилось", — рассказал советник.

В результате точных ударов противник потерял несколько единиц бронетехники и около двух десятков солдат.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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