Кимаковский: Войска РФ накрыли колонну бронетехники и личного состава ВСУ под Часовым Яром

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о разгроме колонны украинских военных под Часовым Яром.
У Часова Яра бойцы ВС РФ выследили движение двух колонн вражеской техники, которые прибыв в пункт дислокации замаскировались, после получения координат цели артиллерия точным огнём уничтожила живую силу и технику врага.
"Наши войска накрыли колонну бронетехники и личного состава вооруженных формирований Украины под Часовым Яром. Противник пытался замаскироваться, но не получилось", — рассказал советник.
В результате точных ударов противник потерял несколько единиц бронетехники и около двух десятков солдат.
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