Кимаковский: Войска РФ накрыли колонну бронетехники и личного состава ВСУ под Часовым Яром

В ДНР заявили об уничтожении колонны с техникой ВСУ под Часовым Яром

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о разгроме колонны украинских военных под Часовым Яром.

Фото: informing.ru

У Часова Яра бойцы ВС РФ выследили движение двух колонн вражеской техники, которые прибыв в пункт дислокации замаскировались, после получения координат цели артиллерия точным огнём уничтожила живую силу и технику врага.

"Наши войска накрыли колонну бронетехники и личного состава вооруженных формирований Украины под Часовым Яром. Противник пытался замаскироваться, но не получилось", — рассказал советник.

В результате точных ударов противник потерял несколько единиц бронетехники и около двух десятков солдат.