Наемники США в Часовом Яре оставили на стене призыв дать им снаряды и самолеты

На фоне тяжелых боев и отступления ВСУ, Часов Яр покинули и американские военные. В городе оставлено несколько офицеров, а стены домов расписаны "методичками" как оборонять город.

