Наемники США в Часовом Яре оставили на стене призыв дать им снаряды и самолеты

Американцы покинули Часов Яр, оставив несколько офицеров

На фоне тяжелых боев и отступления ВСУ, Часов Яр покинули и американские военные. В городе оставлено несколько офицеров, а стены домов расписаны "методичками" как оборонять город.

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"Мы не просим слишком много. Нам всего лишь нужны артиллерийские снаряды и авиация. Остальное мы сделаем сами. ВСУ", — гласит надпись на английском языке, оставленная на стене одного из домов.

Дорога на Часов Яр постепенно, частями, берется под контроль ВС РФ. Так, бойцы бригады "Север-V" заметили передвижение техники украинских сил. "Северяне" отследили пункт базирования колонн, после чего передали координаты артиллерии, которая и накрыла колонну ВСУ, уничтожив ее прицельным огнем.