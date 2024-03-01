Под Воскресенском полицейские изъяли 30 килограммов метадона

В Подмосковье обнаружена лаборатория по производству метадона

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по г.о. Воскресенск Московской области и силовой поддержке Росгвардии задержали троих уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков, сообщает "МВД Медиа".

Фото: mvdmedia.ru by МВД России is licensed under Public Domain

Злоумышленники, проживая в арендованном доме, расположенном на одном из участков в городе Белоозерский, занимались синтезом запрещенных веществ. Двое из задержанных производили наркотики, на третьего была возложенга организация сбыта на территории Московской области.

В ходе осмотра полицейские обнаружили 11 полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом и две бочки с сыпучим порошком белого цвета. Общая масса изъятого составила более 30 килограммов. Также найдено лабораторное оборудование, сушильные камеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ.