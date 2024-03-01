"Проспал наших и решил весь исход битвы": военкор рассказал о прорыве обороны ВСУ в Авдеевке

Военкор Котенок: Спящий пулеметчик ВСУ помог ВС РФ в битве за Авдеевку

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале рассказал о случайности, предопределившей исход сражения за Авдеевку, передаёт URA. RU. Журналист рассказал, что с позиций укронацистов Донецк был как на ладони, но уснувший пулемётчик ВСУ развалил оборону укрепрайона.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Российские штурмовики сняли спящего украинского пулемётчика на подходе к Авдеевке, и оборона укреплённого района начала сыпаться”, — проинформировал журналист.

Боец ВС РФ, участвовавший в операции по взятию населённого пункта, сообщил, что, после того как заснувший украинский пулемётчик был уничтожен, российские бойцы всю ночь обстреливали "Чебурашку" (украинский укрепрайон) и военную часть.

"Вон там в посадке сидел пулемётчик, проспал наших и решил весь исход битвы за Авдеевку", — сказал солдат.

Напомним, 17 февраля ВС РФ освободили Авдеевку. МО РФ Сергей Шойгу доложил об успехе главе РФ Владимиру Путину. Далее российские войска продолжили освобождать соседние населённые пункты, включая Ласточкино и Северное.

В ДНР проинформировали, что сражение за Авдеевку указало на серьёзные проблему в рядах ВСУ — невыполнение приказов элитными подразделениями.