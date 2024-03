Подпольщики в Херсоне ликвидировали высокопоставленных офицеров СБУ

Владимир Сальдо-губернатор Херсонской области рассказал об уничтожении высокопоставленных офицеров СБУ, присланных в город из Киева. Также губернатор рассказал об обще обстановке в городе.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0