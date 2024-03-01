Подпольщики в Херсоне ликвидировали высокопоставленных офицеров СБУ

Владимир Сальдо рассказал об успехах партизан в Херсоне

Владимир Сальдо-губернатор Херсонской области рассказал об уничтожении высокопоставленных офицеров СБУ, присланных в город из Киева. Также губернатор рассказал об обще обстановке в городе.

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Херсон с ноября 2022 года находится под украинской оккупацией. В городе проводится насильственная мобилизация, некоторые офицеры ВСУ занимаются грабежами и мародёрством, их периодически ликвидируют подпольщики. По словам губернатора, жители города ожидают освобождения. Некоторые солдаты ВСУ из 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ, расквартированных в городе, втайне сочувствуют партизанам и снабжают их оружием и разведданными.