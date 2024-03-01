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Космонавты записали видеоролик о способах противодействия мошенникам

Российские космонавты записали видеоролик по просьбе МВД

Силовые структуры

Российские космонавты по просьбе МВД России записали видеоролик о способах противодействия дистанционным мошенничествам, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Российские космонавты записали видеоролик по просьбе МВД
Фото: nasa.gov by NASA Johnson Space Center is licensed under Public Domain

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, вопросы противодействия мошенничеству с использованием телефонной связи и онлайн-технологий остаются актуальными. В связи с этим сотрудники Следственного департамента создали серию профилактических материалов, которые призваны оградить граждан от действий аферистов.

Недавно следователи обратились за поддержкой в корпорацию "Роскосмос" и попросили российских космонавтов принять участие в записи видеоролика с предупреждением о способах мошенничества. Герои Российской Федерации, летчики-космонавты Олег Артемьев, Петр Дубров, Сергей Кудь-Сверчков и Алексей Овчинин с радостью согласились поучаствовать в акции.

Отметим, что это уже не первый пример сотрудничества полицейских и космонавтов. Ранее Петр Дубров и Антон Шкаплеров с борта Международной космической станции рассказали россиянам о способах противодействия телефонным мошенникам в рамках профилактического проекта "Мы вместе!".

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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