Космонавты записали видеоролик о способах противодействия мошенникам

Российские космонавты по просьбе МВД России записали видеоролик о способах противодействия дистанционным мошенничествам, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Фото: nasa.gov by NASA Johnson Space Center is licensed under Public Domain