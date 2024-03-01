Российские военные продолжают оказывать давление на ВС Украины после освобождения Авдеевки

Business Insider: ВС РФ не дают ВСУ какой-либо передышки после освобождения Авдеевки

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Портал Business Insider опубликовал материал, в котором говорится о том, что после освобождения города Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные не оставляют украинским вооруженным силам (ВСУ) возможности передохнуть.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Российские войска продвигаются, наращивая темп после взятия Авдеевки почти две недели назад", — говорится в статье.

Российские войска, продолжая специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года, откликнувшись на просьбу властей ДНР и ЛНР о помощи в противостоянии агрессии киевского режима.

Одни из главных целей начала спецоперации России стали защита страны и ликвидация нацистской угрозы, как заявил сам президент Путин в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе.