Портал Business Insider опубликовал материал, в котором говорится о том, что после освобождения города Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные не оставляют украинским вооруженным силам (ВСУ) возможности передохнуть.
"Российские войска продвигаются, наращивая темп после взятия Авдеевки почти две недели назад", — говорится в статье.
Российские войска, продолжая специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года, откликнувшись на просьбу властей ДНР и ЛНР о помощи в противостоянии агрессии киевского режима.
Одни из главных целей начала спецоперации России стали защита страны и ликвидация нацистской угрозы, как заявил сам президент Путин в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе.
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