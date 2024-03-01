Начальник штаба армии США, Рэнди Джордж, выразил мнение, что нельзя недооценивать ВС РФ

Military Watch: Рэнди Джордж высоко оценил прогресс российских военных

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Начальник штаба армии США Рэнди Джордж заявил о прогрессе, достигнутым российскими военными в зоне СВО, сообщает американский журнал Military Watch.

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"Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать", — цитирует генерала издание.

Он отметил способность российской армии к адаптации, а также ее значительный прогресс в области беспилотных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Джордж подчеркнул, что Россия успешно развивает свою индустриальную базу, что является ключевым фактором в современной военной стратегии.

Россия продолжает осуществление специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года, отвечая на просьбу властей ДНР и ЛНР о помощи в противостоянии агрессии киевского режима. Украинская сторона в свою очередь усилила обстрелы жилых кварталов региона, что только усугубило напряженность в регионе.