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Начальник штаба армии США, Рэнди Джордж, выразил мнение, что нельзя недооценивать ВС РФ

Military Watch: Рэнди Джордж высоко оценил прогресс российских военных

1:01
Силовые структуры » Военные новости

Начальник штаба армии США Рэнди Джордж заявил о прогрессе, достигнутым российскими военными в зоне СВО, сообщает американский журнал Military Watch.

Military Watch: Рэнди Джордж высоко оценил прогресс российских военных
Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

"Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать", — цитирует генерала издание.

Он отметил способность российской армии к адаптации, а также ее значительный прогресс в области беспилотных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Джордж подчеркнул, что Россия успешно развивает свою индустриальную базу, что является ключевым фактором в современной военной стратегии.

Россия продолжает осуществление специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года, отвечая на просьбу властей ДНР и ЛНР о помощи в противостоянии агрессии киевского режима. Украинская сторона в свою очередь усилила обстрелы жилых кварталов региона, что только усугубило напряженность в регионе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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