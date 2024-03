Кинули группу на "героический убой" и отписались: Пленный военнослужащий 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ Евгений Горин

Пленный военнослужащий 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ по имени Евгений Горин высказал свое негодование по поводу действий командования, которое, по его словам, кинуло его отряд на "героический убой", отправив на Тендровскую косу в Херсонской области.

Фото: CreativeCommons by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.