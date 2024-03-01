Кинули группу на "героический убой" и отписались: Пленный военнослужащий 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ Евгений Горин

Пленный солдат ВСУ заявил, что его отряд отправили на "героический убой"

Пленный военнослужащий 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ по имени Евгений Горин высказал свое негодование по поводу действий командования, которое, по его словам, кинуло его отряд на "героический убой", отправив на Тендровскую косу в Херсонской области.

Фото: CreativeCommons by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Информацию подтвердило Министерство обороны Российской Федерации, утверждая, что в районе Тендровской косы была обнаружена и уничтожена диверсионная группа украинских ССО.

В результате столкновения четыре лодки диверсантов были уничтожены, в то время как пятая смогла уйти. Потери со стороны украинских военнослужащих, по данным Минобороны РФ, достигли 25 человек, один из которых был взят в плен.

"Команда трем лодкам выстроиться в линию перед высадкой запоздала. Это надо было сделать за километр до объекта, а получилось всего за 300 м. За 200 м должно было начаться огневое поражение пулеметом с крайней лодки маяка на косе — на тот случай, если там есть наблюдатель", — рассказывает пленный военнослужащий ВСУ.

Горин утверждает, что на подходе к берегу их лодка подверглась обстрелу со стороны российских войск, что вызвало хаос и панику среди солдат. В итоге он попал плен.