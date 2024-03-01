Статья Дэвида Патрикаракоса для британской газеты Daily Mail привлекла внимание к действиям "банд принудительной вербовки" на Украине.
Журналист отметил, что неконтролируемые вербовщики заставляют "не желающих воевать и недостаточно подготовленных" украинцев отправляться на фронт.
По мнению Патрикаракоса, ситуация с принудительной вербовкой приобретает мрачные оттенки и напоминает практики XVII-XVIII веков, когда в Британии солдаты вербовались против их воли прямо с улиц.
Журналист приводит пример случая, произошедшего с его другом на вокзале в Киеве, где группа военнослужащих в масках осуществила жесткую проверку документов у мужчин, достигших призывного возраста, и насильственно увезла тех, у кого отсутствовали необходимые бумаги об отсрочке от службы.
Патрикаракос добавляет, что после неудавшегося контрнаступления ВСУ растут потери живой силы.
"Каждый раз, когда я приезжаю, список моих погибших друзей и знакомых растет. Каждый раз я вижу всё больше раненых на улицах", — констатирует журналист.
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