Банды вербовщиков бродят по улицам: На Украине могут закончиться добровольные бойцы

Daily Mail: На Украине действуют "банды принудительной вербовки" в ряды ВСУ

Статья Дэвида Патрикаракоса для британской газеты Daily Mail привлекла внимание к действиям "банд принудительной вербовки" на Украине.

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Журналист отметил, что неконтролируемые вербовщики заставляют "не желающих воевать и недостаточно подготовленных" украинцев отправляться на фронт.

По мнению Патрикаракоса, ситуация с принудительной вербовкой приобретает мрачные оттенки и напоминает практики XVII-XVIII веков, когда в Британии солдаты вербовались против их воли прямо с улиц.

Журналист приводит пример случая, произошедшего с его другом на вокзале в Киеве, где группа военнослужащих в масках осуществила жесткую проверку документов у мужчин, достигших призывного возраста, и насильственно увезла тех, у кого отсутствовали необходимые бумаги об отсрочке от службы.

Патрикаракос добавляет, что после неудавшегося контрнаступления ВСУ растут потери живой силы.