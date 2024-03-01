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Минобороны РФ сообщило об учебно-боевом пуске ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк

Россия провела учебно-боевой пуск ракеты ПГРК "Ярс"

1:06
Силовые структуры

1 марта Минобороны РФ сообщило об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования с разделяющейся головной частью.

Россия провела учебно-боевой пуск ракеты ПГРК "Ярс"
Фото: wikimedia.org by Соколрус is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В ведомстве уточили, что пуск осуществлялся с испытательного космодрома Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения.

Учебные боевые блоки ПГРК прибыли в заданную локацию на полигоне Кура, расположенном на полуострове Камчатка.

"Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", — сообщили в Минобороны.

Представители ведомства отметили, что при подготовке к пуску российские Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.

Накануне Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что ракетные комплексы "Сармат" поставлены в войска и скоро поступят на боевое дежурство.

РАКЕТА "ЯРС" - ОТ СТАРТА ДО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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