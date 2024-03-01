Минобороны РФ сообщило об учебно-боевом пуске ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк

1 марта Минобороны РФ сообщило об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования с разделяющейся головной частью.
В ведомстве уточили, что пуск осуществлялся с испытательного космодрома Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения.
Учебные боевые блоки ПГРК прибыли в заданную локацию на полигоне Кура, расположенном на полуострове Камчатка.
"Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", — сообщили в Минобороны.
Представители ведомства отметили, что при подготовке к пуску российские Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.
Накануне Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что ракетные комплексы "Сармат" поставлены в войска и скоро поступят на боевое дежурство.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.