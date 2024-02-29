"Скоро продемонстрируем". Путин сообщил, что "Сарматы" поступят на боевое дежурство в ближайшее время

Президент РФ Путин: Баллистические ракеты "Сармат" поставлены в войска

Новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставлены в войска, сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", — заявил президент России.

Глава РФ отметил, что стратегические ядерные силы страны находятся в полной готовности к гарантированному применению. Президент добавил, что все планы России в сфере вооружения, анонсированные в 2018 году, полностью исполнены или находятся на стадии завершения.

Президент отметил, что на вооружение поставлены и успешно используются в зоне СВО гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон". Путин добавил, что Россия продолжает работу над перспективными видами вооружений.

Российский лидер подчеркнул, что страны Евразии должны совместно работать над обеспечением безопасности на континенте, и указал на готовность России к предметному разговору по этому вопросу со всеми заинтересованными государствами и союзами.