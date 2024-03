Военный эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus для ВСУ

Военный аналитик Игорь Коротченко в интервью РИА Новости предложил российскому руководству ударить "Кинжалом" по заводу-производителю Taurus в ответ на поставку Киеву этих крылатых ракет.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International