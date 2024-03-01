Военный эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus для ВСУ

Коротченко призвал ударить "Кинжалом" по заводу в Германии в случае поставок Taurus

Военный аналитик Игорь Коротченко в интервью РИА Новости предложил российскому руководству ударить "Кинжалом" по заводу-производителю Taurus в ответ на поставку Киеву этих крылатых ракет.

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Эксперт подчеркнул, если Берлин передаст эти ракеты ВСУ, то это однозначно будет трактоваться как эскалация. Потребуется разработка различных сценариев реагирования, в том числе силовых, если власти посчитают это разумным с военно-политической точки зрения.

"Если это произойдёт, надо отчётливо понимать, что это станет не нападением Российской Федерации на государство-члена Североатлантического альянса, а акцией возмездия в ответ на поставку Taurus из ФРГ в Незалежную, а, следовательно, тут не может быть применена статья о коллективной обороне блока", — резюмировал специалист.

Ракеты Taurus — крылатые авиационные ракеты с дальностью применения более 500 километров. Их используют для поражения очень защищённых объектов. Оружие следует к цели в режиме огибания местности на предельно малой высоте — не более 30 метров.