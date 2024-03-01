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Севастополь подвергся ракетной атаке

В Севастополе прошла воздушная тревога

Силовые структуры

В Севастополе в 15.34. объявили сигнал воздушной тревоги. Город подвергся ракетной обстреле. Был объявлен приказ горожанам укрыться в безопасных местах. По официальным данным имела место ракетная атака. Спустя 1 час сигнал воздушной тревоги был отменён. Пострадавших и разрушений не имеется. 

В Севастополе прошла воздушная тревога
Фото: President.gov.ua

Также был перекрыт Крымский мост из-за угрозы обстрела со стороны Украины.  

ВСУ регулярно предпринимают атаки на Севастополь и Черноморский флот России, используя БПЛА и ракеты советского и западного производства. Город защищён всеми необходимыми средствами ПВО. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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