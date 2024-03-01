Севастополь подвергся ракетной атаке

В Севастополе прошла воздушная тревога

В Севастополе в 15.34. объявили сигнал воздушной тревоги. Город подвергся ракетной обстреле. Был объявлен приказ горожанам укрыться в безопасных местах. По официальным данным имела место ракетная атака. Спустя 1 час сигнал воздушной тревоги был отменён. Пострадавших и разрушений не имеется.

Фото: President.gov.ua

Также был перекрыт Крымский мост из-за угрозы обстрела со стороны Украины.

ВСУ регулярно предпринимают атаки на Севастополь и Черноморский флот России, используя БПЛА и ракеты советского и западного производства. Город защищён всеми необходимыми средствами ПВО.