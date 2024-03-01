Утрату Одессы связали с окончательным поражением Украины

Политолог Карасёв: потеря Одессы приведёт к капитуляции ВС Украины

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что утрата Одессы будет означать полную победу России над Украиной, передаёт РИА Новости.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0

Он пояснил, что потеря города означает отрезание Незалежной от Черного моря, что является серьёзной угрозой. Эксперт призвал украинцев готовиться к "худшим сценариям". Он считает, что в случае провала украинской армии на фронте Запад может предпринять шаги для создания ещё одной горячей точки, например, в Приднестровье, чтобы отвлечь ВС РФ.

В январе 2024 года британский канал Sky News предупредил о том, что в этом году Российская Федерация может перейти в наступление и дойти до Одессы, а также до всего черноморского побережья Незалежной.