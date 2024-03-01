Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Monde: Франция рассматривает возможность разрешить войскам пересекать границу Украины
Брэдли Купер признался, что у него не проявлялись отцовские чувства к дочери
Monde: разведслужбы всех союзников Киева присутствуют на Украине
Юрист Анцелиович рассказала, почему некоторым российским фигуристам не было известно про апелляцию в CAS
Россияне потратили в 2023 году на игры на iPhone 15,6 млрд рублей
Bloomberg: Макрон видит Шольца как лидера без мужества и амбиций
Три опасности, к которым водителям нужно подготовиться в начале весны
Эксперт по банкротству Кваша посоветовал клиентам "QIWI-Банка" обратиться с заявлением в банк для получения выплат
Сергей Лавров: Западное желание ввести военных на территорию Украины было зафиксировано
Утрату Одессы связали с окончательным поражением Украины

Политолог Карасёв: потеря Одессы приведёт к капитуляции ВС Украины

Силовые структуры » Военные новости

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что утрата Одессы будет означать полную победу России над Украиной, передаёт РИА Новости.

Политолог Карасёв: потеря Одессы приведёт к капитуляции ВС Украины
Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0

Он пояснил, что потеря города означает отрезание Незалежной от Черного моря, что является серьёзной угрозой. Эксперт призвал украинцев готовиться к "худшим сценариям". Он считает, что в случае провала украинской армии на фронте Запад может предпринять шаги для создания ещё одной горячей точки, например, в Приднестровье, чтобы отвлечь ВС РФ.

В январе 2024 года британский канал Sky News предупредил о том, что в этом году Российская Федерация может перейти в наступление и дойти до Одессы, а также до всего черноморского побережья Незалежной.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников Приднестровье готовится стать российским регионом Любовь Степушова "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Последние материалы
В ЕС усомнились в стойкости "одного из главных сторонников" Киева
В Севастополе прошла воздушная тревога
Нутрициолог Белоусова рассказала, в каком возрасте диета может быть опасна для здоровья
Депутаты Госдумы попросили минюст проверить деятельность предпринимателя на наличие иностранного влияния
Снятый с рейса из-за запаха табака боец СВО решил подать в суд на авиакомпанию "Победа"
Москва успешно наращивает в свой адрес поток иностранных туристов
Марк Джонсон: Прежде чем положить что-то в чемодан, спросите у персонала, можно ли выносить это из отеля
Politico: заявление Макрона об отправке военных на Украину лишь нанесло вред Киеву
В Сети появилось старое фото молого Шнурова
Как правильно ухаживать за каллами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников