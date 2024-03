Утрату Одессы связали с окончательным поражением Украины

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что утрата Одессы будет означать полную победу России над Украиной, передаёт РИА Новости.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0