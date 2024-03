"Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино": Положение украинской армии критично из-за острой нехватки боеприпасов

Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер предупредил о возможных катастрофических последствиях для Вооруженных сил Украины в случае прорыва фронта армией России.

