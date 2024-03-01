"Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино": Положение украинской армии критично из-за острой нехватки боеприпасов

Маркус Райснер: прорыв фронта ВС РФ приведет к катастрофе для ВСУ

Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер предупредил о возможных катастрофических последствиях для Вооруженных сил Украины в случае прорыва фронта армией России.

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В интервью немецкому каналу ZDF он отметил, что такой прорыв может запустить эффект домино, вынуждая украинские войска отступить.

Полковник также отметил, что украинским военным сейчас крайне сложно из-за нехватки боеприпасов, что мешает им отражать атаки российских солдат.

"Сейчас, в первом квартале текущего года, положение украинских войск критическое", — сказал военный.

Российская армия продолжает специальную военную операцию на востоке Украины по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года, после того, как Донецкая и Луганская Народные Республики обратились к РФ с просьбой о помощи против усиливающейся агрессии украинского режима.