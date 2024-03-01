В Латвии начали строительство военного полигона НАТО, запланированный в 2022 году

LSM: в Латвии проектируют военный полигон для НАТО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На саммите НАТО было принято решение о постройке военного полигона в Латвии в Селии. Теперь началось отчуждение земель и проектирование. Об этом пишет издание LSM.

Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отмечается, что основной проблемой в этом деле может стать инфраструктура, а именно постройка мостов и возведение дорог.

Представитель латвийских Вооруженных сил Каспарс Здановскис рассказал, что военный полигон использовался военнослужащими уже много лет в их целях, несмотря на то, что строительство еще не было начато.

"Мы уже определили текущую ситуацию в отношении транспортной инфраструктуры и ее возможностей. Сейчас нас ждет очередная встреча с Минобороны, где будут конкретно указаны те потребности, которые потребуются для использования, обслуживания военного полигона", — заявили в отделе координации политики безопасности Минтранса Латвии.

Этот военный полигон должен быть построен для увеличения контингента НАТО.