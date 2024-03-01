В Латвии начали строительство военного полигона НАТО, запланированный в 2022 году

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LSM: в Латвии проектируют военный полигон для НАТО

0:57
Силовые структуры » Военные новости

На саммите НАТО было принято решение о постройке военного полигона в Латвии в Селии. Теперь началось отчуждение земель и проектирование. Об этом пишет издание LSM.

LSM: в Латвии проектируют военный полигон для НАТО
Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отмечается, что основной проблемой в этом деле может стать инфраструктура, а именно постройка мостов и возведение дорог.

Представитель латвийских Вооруженных сил Каспарс Здановскис рассказал, что военный полигон использовался военнослужащими уже много лет в их целях, несмотря на то, что строительство еще не было начато.

"Мы уже определили текущую ситуацию в отношении транспортной инфраструктуры и ее возможностей. Сейчас нас ждет очередная встреча с Минобороны, где будут конкретно указаны те потребности, которые потребуются для использования, обслуживания военного полигона", — заявили в отделе координации политики безопасности Минтранса Латвии.

Этот военный полигон должен быть построен для увеличения контингента НАТО.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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