Воздушно-космические силы России продолжают активно действовать в зоне СВО, не уменьшая интенсивность боевых вылетов для бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает военный журналист Александр Зимовский.
По данным Зимовского, только за последний день февраля самолеты ВКС сбросили 152 управляемые авиабомбы крупного калибра, включая ФАБ-500 и ФАБ-1500.
Российская Федерация продолжает проводить специальную военную операцию на Донбассе, начавшуюся после обращения властей ДНР и ЛНР к российскому президенту Владимиру Путину о помощи в противостоянии украинской агрессии.
Обострение ситуации и усиление обстрелов жилых районов региона со стороны украинских сил привели к необходимости активизации действий со стороны России.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.