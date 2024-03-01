ВСУ отступают: ВКС РФ сбросили 152 управляемые авиабомбы большой мощности ФАБ-500 и ФАБ-1500

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Александр Зимовский: самолеты ВКС РФ бросили рекордное количество планирующих бомб за сутки

Силовые структуры » Военные новости

Воздушно-космические силы России продолжают активно действовать в зоне СВО, не уменьшая интенсивность боевых вылетов для бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины.

Александр Зимовский: самолеты ВКС РФ бросили рекордное количество планирующих бомб за сутки
Фото: wikimapia.org

Об этом сообщает военный журналист Александр Зимовский.

По данным Зимовского, только за последний день февраля самолеты ВКС сбросили 152 управляемые авиабомбы крупного калибра, включая ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Российская Федерация продолжает проводить специальную военную операцию на Донбассе, начавшуюся после обращения властей ДНР и ЛНР к российскому президенту Владимиру Путину о помощи в противостоянии украинской агрессии.

Обострение ситуации и усиление обстрелов жилых районов региона со стороны украинских сил привели к необходимости активизации действий со стороны России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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