ВСУ отступают: ВКС РФ сбросили 152 управляемые авиабомбы большой мощности ФАБ-500 и ФАБ-1500

Александр Зимовский: самолеты ВКС РФ бросили рекордное количество планирующих бомб за сутки

Воздушно-космические силы России продолжают активно действовать в зоне СВО, не уменьшая интенсивность боевых вылетов для бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины.

Фото: wikimapia.org

Об этом сообщает военный журналист Александр Зимовский.

По данным Зимовского, только за последний день февраля самолеты ВКС сбросили 152 управляемые авиабомбы крупного калибра, включая ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Российская Федерация продолжает проводить специальную военную операцию на Донбассе, начавшуюся после обращения властей ДНР и ЛНР к российскому президенту Владимиру Путину о помощи в противостоянии украинской агрессии.

Обострение ситуации и усиление обстрелов жилых районов региона со стороны украинских сил привели к необходимости активизации действий со стороны России.