Полковник рассказал, когда начнутся первые полеты украинских пилотов на F-16

Полковник Кошкин: украинские пилоты могут начать полеты на F-16 в этом году

Полковник Андрей Кошкин поделился мнением, что украинские пилоты уже в текущем году могут начать полеты на американских истребителях F-16, передает издание "Лента.ру".

Фото: Фото: nato.int

"Вообще обучение где-то до трех лет. Если ускоренно, значит такие и летчики [будут]. Это чревато тем, что это — специалисты-недоспециалисты, и, естественно, ждать от них какого-то высокого результата не приходится", — сказал эксперт.

Он отметил, что во время Великой Отечественной войны летчикам тоже приходилось учиться в ускоренном режиме, они даже потом становились героями. Но, по его словам, ситуация, скорее всего, будет стандартной, поэтому эффективность будет невысокой.

Кошкин добавил, что ускоренная подготовка подразумевает обучение в течение 8-12 месяцев. Летчики за это время получают только базовые знания, то есть учатся взлетать и садиться. Поэтому уже в этом году они могут начать управлять истребителями в зоне боевых действий.