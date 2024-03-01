Полковник рассказал, когда начнутся первые полеты украинских пилотов на F-16

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Полковник Кошкин: украинские пилоты могут начать полеты на F-16 в этом году

Силовые структуры » Военные новости

Полковник Андрей Кошкин поделился мнением, что украинские пилоты уже в текущем году могут начать полеты на американских истребителях F-16, передает издание "Лента.ру".

Полковник Кошкин: украинские пилоты могут начать полеты на F-16 в этом году
Фото: Фото: nato.int

"Вообще обучение где-то до трех лет. Если ускоренно, значит такие и летчики [будут]. Это чревато тем, что это — специалисты-недоспециалисты, и, естественно, ждать от них какого-то высокого результата не приходится", — сказал эксперт.

Он отметил, что во время Великой Отечественной войны летчикам тоже приходилось учиться в ускоренном режиме, они даже потом становились героями. Но, по его словам, ситуация, скорее всего, будет стандартной, поэтому эффективность будет невысокой.

Кошкин добавил, что ускоренная подготовка подразумевает обучение в течение 8-12 месяцев. Летчики за это время получают только базовые знания, то есть учатся взлетать и садиться. Поэтому уже в этом году они могут начать управлять истребителями в зоне боевых действий.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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