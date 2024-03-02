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Главный конструктор: БМП-3 способны проезжать по минам, не вызывая детонации

Силовые структуры

Бронетехника компании "Курганмашзавод", в частности боевые машины пехоты (БМП-3), благодаря их относительно небольшому весу, способны проезжать по минным полям, не подвергаясь повреждениям. Эту информацию подтвердил главный конструктор предприятия Сергей Абдулов, сообщает EADaily.

Главный конструктор: БМП-3 способны проезжать по минам, не вызывая детонации
Фото: "Anti-Tank Mine" by Steven Thomas Howell is licensed under CC BY 2.0.

Абдулов отметил, что БМП-3 отличается легкостью, что в сочетании с низким удельным давлением позволяет им проходить по минным полям, не вызывая их детонации.

Кроме того, в ближайшее время на этих бронированных машинах будут установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодроновые средства. Уже сейчас прицелы, корпусы и башни обеспечены дополнительной защитой, а на машинах "тройки" установлены бронеэкраны и противокумулятивные решетки.

"Курганмашзавод" с начала 2024 года уже отправил на фронт вторую партию БМП-3, которые были поставлены в рамках гособоронзаказа Минобороны России. Также планируется сделать бронемашины неуязвимыми для дронов.

Для увеличения поставок военной техники в войска оборонный завод ускорил процесс испытаний БМП-3 и активно обновляет производственное оборудование. Все эти меры направлены на увеличение объемов производства техники.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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