Главный конструктор: БМП-3 способны проезжать по минам, не вызывая детонации

Бронетехника компании "Курганмашзавод", в частности боевые машины пехоты (БМП-3), благодаря их относительно небольшому весу, способны проезжать по минным полям, не подвергаясь повреждениям. Эту информацию подтвердил главный конструктор предприятия Сергей Абдулов, сообщает EADaily.

Фото: "Anti-Tank Mine" by Steven Thomas Howell is licensed under CC BY 2.0.

Абдулов отметил, что БМП-3 отличается легкостью, что в сочетании с низким удельным давлением позволяет им проходить по минным полям, не вызывая их детонации.

Кроме того, в ближайшее время на этих бронированных машинах будут установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодроновые средства. Уже сейчас прицелы, корпусы и башни обеспечены дополнительной защитой, а на машинах "тройки" установлены бронеэкраны и противокумулятивные решетки.

"Курганмашзавод" с начала 2024 года уже отправил на фронт вторую партию БМП-3, которые были поставлены в рамках гособоронзаказа Минобороны России. Также планируется сделать бронемашины неуязвимыми для дронов.

Для увеличения поставок военной техники в войска оборонный завод ускорил процесс испытаний БМП-3 и активно обновляет производственное оборудование. Все эти меры направлены на увеличение объемов производства техники.