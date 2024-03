Главный конструктор: БМП-3 способны проезжать по минам, не вызывая детонации

Бронетехника компании "Курганмашзавод", в частности боевые машины пехоты (БМП-3), благодаря их относительно небольшому весу, способны проезжать по минным полям, не подвергаясь повреждениям. Эту информацию подтвердил главный конструктор предприятия Сергей Абдулов, сообщает EADaily.

Фото: "Anti-Tank Mine" by Steven Thomas Howell is licensed under CC BY 2.0.