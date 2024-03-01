Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат

Владимир Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят армию РФ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут защитить Харьков, если не удастся оттеснить российские войска.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно", — заявил он.

Напомним, что 24 февраля 2022 года российские войска пересекли границу Харьковской области, начав специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Россия продолжает проводить СВО и в последнее время добилась значительных успехов на фронте. 17 февраля Сергей Шойгу доложил о полном освобождении стратегически важного города Авдеевка в ДНР.