Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут защитить Харьков, если не удастся оттеснить российские войска.
Это заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно", — заявил он.
Напомним, что 24 февраля 2022 года российские войска пересекли границу Харьковской области, начав специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Россия продолжает проводить СВО и в последнее время добилась значительных успехов на фронте. 17 февраля Сергей Шойгу доложил о полном освобождении стратегически важного города Авдеевка в ДНР.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.