Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут защитить Харьков, если не удастся оттеснить российские войска.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International