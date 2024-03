"Самое социальное послание": Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, выразил свои впечатления от послания Путина к Федеральному собранию

Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов высказал свои впечатления от выступления президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0