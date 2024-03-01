"Самое социальное послание": Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, выразил свои впечатления от послания Путина к Федеральному собранию

Апты Алаудинов: бойцы услышали в словах Путина гарантии того, что их не оставят

Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов высказал свои впечатления от выступления президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

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В интервью телеканалу "Россия 24" он подчеркнул, что бойцы, участвующие в СВО, восприняли послание главы государства как акт решительности и обеспечения гарантий поддержки для себя и своих семей.

Он подчеркнул важность социальной составляющей послания и оценил слова президента о выделение значительных средств на социальные программы в поддержку бойцов, находящихся на передовой, и их семей.

Спецподразделение "Ахмат" является частью войск национальной гвардии России (Росгвардии) и базируется в Чеченской Республике. Отряд получил свое название в честь первого президента Чечни в составе Российской Федерации — Ахмата Кадырова.