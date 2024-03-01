По информации украинского издания "Страна.ua", количество погибших среди боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области оказалось значительно выше, чем было изначально объявлено.
По словам источников издания, украинское командование имело информацию о том, что российские военные перехватили сведения о предстоящей операции, однако не внесли изменений в план.
"И за это была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне", — заявили в ВСУ.
Напомним, что в четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении 25 диверсантов из 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.