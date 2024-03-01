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"За это была заплачена слишком большая цена": На Украине признали провал операции ВСУ по высадке на Тендровской косе

"Страна.ua": ВСУ потеряли больше бойцов, чем озвучено при попытке высадиться на Тендровской косе

0:51
Силовые структуры » Военные новости

По информации украинского издания "Страна.ua", количество погибших среди боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области оказалось значительно выше, чем было изначально объявлено.

"Страна.ua": ВСУ потеряли больше бойцов, чем озвучено при попытке высадиться на Тендровской косе
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам источников издания, украинское командование имело информацию о том, что российские военные перехватили сведения о предстоящей операции, однако не внесли изменений в план.

"И за это была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне", — заявили в ВСУ.

Напомним, что в четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении 25 диверсантов из 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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