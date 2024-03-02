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Российские штурмовики эвакуируют раненых и хоронят убитых солдат ВСУ, брошенных своими сослуживцами

Группировка "Восток": Российские бойцы хоронят на позициях погибших под Угледаром солдат ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Командир российского штурмового отряда 394-го полка 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Саваль заявил, что украинские военные мешают эвакуации убитых и раненых в бою.

Группировка "Восток": Российские бойцы хоронят на позициях погибших под Угледаром солдат ВСУ
Фото: rusvesna.su

Из-за отказа Киева забирать тела своих павших из зоны боевых действий, российские воины вынуждены хоронить их прямо на передовой.

"Вооруженные силы Украины оставляют своих погибших, тяжелых раненых. Я даже по радиосвязи выходил, предлагал забрать. Отказываются. Тогда мы вынуждены их хоронить наспех на позициях", — сказал командир.

Российский военнослужащий также обратил внимание на вопиющие факты оставления раненых побратимов не поле боя со стороны ВСУ. При этом они еще и пытаются препятствовать их эвакуации нашими военными, не давая спасти их и оказать медицинскую помощь. То же самое происходит и в отношении раненых российских бойцов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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