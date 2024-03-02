Командир российского штурмового отряда 394-го полка 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Саваль заявил, что украинские военные мешают эвакуации убитых и раненых в бою.
Из-за отказа Киева забирать тела своих павших из зоны боевых действий, российские воины вынуждены хоронить их прямо на передовой.
"Вооруженные силы Украины оставляют своих погибших, тяжелых раненых. Я даже по радиосвязи выходил, предлагал забрать. Отказываются. Тогда мы вынуждены их хоронить наспех на позициях", — сказал командир.
Российский военнослужащий также обратил внимание на вопиющие факты оставления раненых побратимов не поле боя со стороны ВСУ. При этом они еще и пытаются препятствовать их эвакуации нашими военными, не давая спасти их и оказать медицинскую помощь. То же самое происходит и в отношении раненых российских бойцов.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.