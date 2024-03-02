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Новороссийские и ставропольские десантники внезапной атакой захватили опорники ВСУ на Запорожском направлении

Российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ у Вербового

Силовые структуры » Военные новости

Минобороны России раскрыло детали успешной операции новороссийских и ставропольских десантников у Вербового на Запорожском направлении.

Российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ у Вербового
Фото: Телеграм Политика страны

В ходе боев солдаты-штурмовики внезапно атаковали позиции ВСУ, забросав осколочными гранатами блиндажи и уничтожив часть боевиков. Зачистку завершили стрелковым оружием. При этом ВСУ не смогли оказать достойного сопротивления, так как были захвачены врасплох.

"Несколько военнослужащих ВСУ были взяты в плен", — добавили в ведомстве.

Ранее на Артемовском направлении группа украинской пехоты была уничтожена расчетом орудий "Нона-С" из Уссурийска. Российские десантники использовали беспилотные аппараты для разведки и контроля поражения целей. После успешного выполнения боевой задачи экипажи оперативно сменили позиции. Отмечается, что ВДВ проводит боевую работу ночью, используя приборы ночного видения и тепловизоры, чтобы оставаться незамеченными и более эффективными.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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