Новороссийские и ставропольские десантники внезапной атакой захватили опорники ВСУ на Запорожском направлении

Российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ у Вербового

Минобороны России раскрыло детали успешной операции новороссийских и ставропольских десантников у Вербового на Запорожском направлении.

Фото: Телеграм Политика страны

В ходе боев солдаты-штурмовики внезапно атаковали позиции ВСУ, забросав осколочными гранатами блиндажи и уничтожив часть боевиков. Зачистку завершили стрелковым оружием. При этом ВСУ не смогли оказать достойного сопротивления, так как были захвачены врасплох.

"Несколько военнослужащих ВСУ были взяты в плен", — добавили в ведомстве.

Ранее на Артемовском направлении группа украинской пехоты была уничтожена расчетом орудий "Нона-С" из Уссурийска. Российские десантники использовали беспилотные аппараты для разведки и контроля поражения целей. После успешного выполнения боевой задачи экипажи оперативно сменили позиции. Отмечается, что ВДВ проводит боевую работу ночью, используя приборы ночного видения и тепловизоры, чтобы оставаться незамеченными и более эффективными.