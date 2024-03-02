В ФРГ назвали причину отхода украинской армии с позиций

Масала: Бегство ВС Украины связано с нехваткой боеприпасов

Эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt признал, что украинские войска отходят со своих позиций из-за дефицита боеприпасов, передаёт РИА Новости.

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"Украина более не способна защищать города… Сейчас подходят к концу снаряды, и им приходится тактически покидать территории", — посетовал он.

Аналитик признал преимущество российских войск на Украине. ВС РФ удаётся брать всё новые территории под свой контроль.

Российские войска за прошедшую неделю освободили несколько населённых пунктов в ДНР. К марту наши ребята сдвинули линию боевого соприкосновения на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.

До этого бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор перечислил города, которые Незалежная потеряет в ходе наступления российских военных.