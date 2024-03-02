Террор продолжается: Ударный беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, что привело к гибели двух человек

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В ДНР в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета над Горловкой погибла семейная пара

1:04
Силовые структуры » Военные новости

Сброс вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) привел к гибели двух человек. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

В ДНР в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета над Горловкой погибла семейная пара
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

"В результате удара по Горловке двое погибших, раненых нет", — сказал собеседник агентства.

Инцидент также прокомментировал глава администрации города Иван Приходько, опубликовав сообщение в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в результате атаки погибла семейная пара.

Администрация города призвала жителей быть бдительными в свете использования противником беспилотных аппаратов для атак на Горловку.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года подчеркнул, что одной из основных целей начала СВО на Украине является защита страны и ликвидация нацистской угрозы. Эту информацию он озвучил в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином дворе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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