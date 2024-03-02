Авиация российских Вооруженных сил ударила по подразделению Сил спецопераций Украины

ВКС РФ нанесли удар по украинскому спецназу в Сумской области

Российская авиация нанесла удар по подразделению Сил спецопераций Украины в городе Глухов Сумской области.

Фото: pxfuel.com

Об этом сообщили российские Telegram-каналы, ссылаясь на украинскую прессу. По данным канала военкоров "Русской весны", результаты авиаудара стали известны после публикации информации о ликвидации украинского военнослужащего Назара Соколовского.

Силы спецопераций Украины являются одним из самых подготовленных подразделений страны. Они проходят обучение у инструкторов из стран НАТО и находятся под опекой американских консультантов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. По его словам, решение принято для защиты местного населения, которое подвергалось "геноциду со стороны киевского режима". Вечером 23 февраля главы ДНР и ЛНР обратились за помощью к России, после чего президент Путин объявил о начале спецоперации.