Оборона ВСУ продолжает рушиться: Российские войска выбили украинскую армию из села Тоненькое

Российские войска выбили ВСУ из села Тоненькое в ДНР

Telegram-канал WarGonzo распространил информацию о том, что российские войска вытеснили украинскую армию из села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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По данным канала, в настоящее время бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса проводят очистку этого населенного пункта от противника. На данный момент официального комментария Минобороны России по этому поводу пока не поступало.

2 марта Минобороны России объявило о продолжении наступательной операции российских войск на Авдеевском направлении. За последние сутки Вооруженные Силы Украины (ВСУ), по данным ведомства, понесли серьезные потери: более 160 военнослужащих и пять боевых машин.

Напомним, что 17 февраля 2024 года завершилась успешная операция российской армии по освобождению города Авдеевка. Президент России Владимир Путин получил информацию о успешном освобождении Авдеевки в 4 часа утра 17 февраля. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил верховному главнокомандующему об этом событии.