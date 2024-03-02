Оборона ВСУ продолжает рушиться: Российские войска выбили украинскую армию из села Тоненькое

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Российские войска выбили ВСУ из села Тоненькое в ДНР

Силовые структуры » Военные новости

Telegram-канал WarGonzo распространил информацию о том, что российские войска вытеснили украинскую армию из села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Российские войска выбили ВСУ из села Тоненькое в ДНР
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным канала, в настоящее время бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса проводят очистку этого населенного пункта от противника. На данный момент официального комментария Минобороны России по этому поводу пока не поступало.

2 марта Минобороны России объявило о продолжении наступательной операции российских войск на Авдеевском направлении. За последние сутки Вооруженные Силы Украины (ВСУ), по данным ведомства, понесли серьезные потери: более 160 военнослужащих и пять боевых машин.

Напомним, что 17 февраля 2024 года завершилась успешная операция российской армии по освобождению города Авдеевка. Президент России Владимир Путин получил информацию о успешном освобождении Авдеевки в 4 часа утра 17 февраля. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил верховному главнокомандующему об этом событии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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