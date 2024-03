Оборона ВСУ продолжает рушиться: Российские войска выбили украинскую армию из села Тоненькое

Telegram-канал WarGonzo распространил информацию о том, что российские войска вытеснили украинскую армию из села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic