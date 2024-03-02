Оборона ВСУ трещит по швам: ВС РФ оказывают давление на Вооруженные силы Украины по всей линии боевых действий

Скотт Риттер: ВС РФ оказывают давление на ВСУ по всей линии фронта

Российские военные продолжают усиливать давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всему фронту. Такое заявление сделал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Фото: Вадим Савицкий

"Русские могут оказывать давление по все линии фронта одновременно, а украинцам на это нечем ответить", — указал эксперт.

Согласно его словам, российские военные сейчас доминируют на поле боя, не давая ВСУ возможности перебросить больше войск к линии соприкосновения.

Риттер также отметил, что у Вооруженных сил Украины отсутствуют элитные подразделения, способные противостоять российским войскам на фронте и наступать на их позиции.

Ранее эксперт высказал мнение о том, что украинские военные приближаются к краху на фронте, и скоро их боеспособность полностью исчезнет. Это откроет путь для России продолжать свое наступление, не замедляя темпов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года.