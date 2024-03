Военнослужащие России успешно пресекли ротацию украинских военных под Угледаром

По данным Минобороны военнослужащие России пресекли ротацию украинских военных под Угледаром ликвидировав одну из инженерно-сапёрных групп ВСУ.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0