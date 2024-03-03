Военнослужащие России успешно пресекли ротацию украинских военных под Угледаром

По данным Минобороны военнослужащие России пресекли ротацию украинских военных под Угледаром ликвидировав одну из инженерно-сапёрных групп ВСУ.
"В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-сапёрная группа в районе Червоного", — подтвердил начальник пресслужбы группировки "Восток" Александр Гордеев.
В пресс-службе группировки также сообщили, что за минувшие сутки российские бомбардировщики и артиллеристы уничтожили 16 вражеских пунктов временной дислокации и 4 пункта управления БПЛА на Южно-Донецком направлении. Кроме того, в результате успешной огневой работы ВС РФ, противник остался без склада с боеприпасами.
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