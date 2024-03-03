Военнослужащие России успешно пресекли ротацию украинских военных под Угледаром

Российские бойцы не позволили ВСУ совершить ротацию под Угледаром

По данным Минобороны военнослужащие России пресекли ротацию украинских военных под Угледаром ликвидировав одну из инженерно-сапёрных групп ВСУ.

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"В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-сапёрная группа в районе Червоного", — подтвердил начальник пресслужбы группировки "Восток" Александр Гордеев.

В пресс-службе группировки также сообщили, что за минувшие сутки российские бомбардировщики и артиллеристы уничтожили 16 вражеских пунктов временной дислокации и 4 пункта управления БПЛА на Южно-Донецком направлении. Кроме того, в результате успешной огневой работы ВС РФ, противник остался без склада с боеприпасами.