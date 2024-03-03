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Французский политик считает заявление Макрона по Украине легкомысленным

Политик Вокье: Макрон проявил легкомыслие, заговорив об отправке войск Киеву

Силовые структуры » Военные новости

Французский политик Лоран Вокье для газеты Tribune прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нужно отправить войска НАТО на украинскую территорию.

Политик Вокье: Макрон проявил легкомыслие, заговорив об отправке войск Киеву
Фото: https://liganews.net/russia/9460_1526990607

"Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент проявил невыносимое легкомыслие. Он имел неосторожность выступить в одиночку против ядерной державы, не заручившись какой-либо европейской или американской поддержкой", — отметил политик.

По его мнению, Франция после такого заявления дискредитировала себя, так как ее угрозы не звучали серьезно. Кроме того, высказывания Макрона были не приняты союзниками, которые проявляют осторожность в отношении украинского конфликта.

Напоминаем, что Эммануэль Макрон также заявил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы Российская Федерация не смогла одержать победу в военном конфликте на Украине.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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