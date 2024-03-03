Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
DMN: Техас готов выйти из состава США после выборов президента
Как посадить хаос-сад
Одной из карт в Magic: The Gathering для кроссовера Assassin's Creed будет стог сена
Макгрегор: ВС РФ идут вперед медленно почти без сопротивления ВСУ
Забайкальский режиссёр Барадиев готовится к съёмкам сериала про криминал
Myśl Polska: военные ВС России ведут охоту на украинские радары и системы ПВО
Пряное жаркое с тофу: идеальное блюдо для любителей азиатской кухни
Яна Поплавская возмущена выступлением Инстасамки на ТВ с песней "За деньги — да"
Как вырастить авокадо дома
Сенатор прокомментировал попытку ВСУ атаковать Крым

Карасин: атаки ВСУ на Крым связаны с попыткой Киева развернуть ход боя

1:08
Силовые структуры » Военные новости

Сенатор Григорий Карасин прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины атаковать Крым. По его мнению, они это делают для того, чтобы развернуть ход боевых действий. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Карасин: атаки ВСУ на Крым связаны с попыткой Киева развернуть ход боя
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"В попытках показать, что они на что-то способны, украинские неонацисты, видимо, решили сделать несносной жизнь для населения нашего Крыма и наших новых территорий. Это домысел, но он имеет под собой основания. Поэтому то, что наши системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают десятками эти несущие смерть дроны, — это очень важно", — высказался Карасин.

Сенатор добавил, что усилия российских противовоздушных сил будут все больше активизироваться, а украинская армия поймет, что атаки являются бессмысленной затеей.

Задачи, поставленные Зеленским и его союзниками, снова приведут к проигрышу, подытожил Карасин.

Напоминаем, что в ночь на 3 марта ВСУ атаковали Крымский полуостров 38 беспилотными летательными аппаратами. Они своих целей не достигли, системы ПВО успешно сбили запущенные дроны.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней

Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.

Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Последние материалы
Одной из карт в Magic: The Gathering для кроссовера Assassin's Creed будет стог сена
Макгрегор: ВС РФ идут вперед медленно почти без сопротивления ВСУ
Забайкальский режиссёр Барадиев готовится к съёмкам сериала про криминал
Myśl Polska: военные ВС России ведут охоту на украинские радары и системы ПВО
Пряное жаркое с тофу: идеальное блюдо для любителей азиатской кухни
Карасин: атаки ВСУ на Крым связаны с попыткой Киева развернуть ход боя
Яна Поплавская возмущена выступлением Инстасамки на ТВ с песней "За деньги — да"
Как вырастить авокадо дома
Джиган пожаловался Самойловой на то, что кто-то сгрыз его еду
В Великобритании на аукционе продали средневековый научный прибор — хорарный квадрант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников