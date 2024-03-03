Сенатор прокомментировал попытку ВСУ атаковать Крым

Карасин: атаки ВСУ на Крым связаны с попыткой Киева развернуть ход боя

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сенатор Григорий Карасин прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины атаковать Крым. По его мнению, они это делают для того, чтобы развернуть ход боевых действий. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"В попытках показать, что они на что-то способны, украинские неонацисты, видимо, решили сделать несносной жизнь для населения нашего Крыма и наших новых территорий. Это домысел, но он имеет под собой основания. Поэтому то, что наши системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают десятками эти несущие смерть дроны, — это очень важно", — высказался Карасин.

Сенатор добавил, что усилия российских противовоздушных сил будут все больше активизироваться, а украинская армия поймет, что атаки являются бессмысленной затеей.

Задачи, поставленные Зеленским и его союзниками, снова приведут к проигрышу, подытожил Карасин.

Напоминаем, что в ночь на 3 марта ВСУ атаковали Крымский полуостров 38 беспилотными летательными аппаратами. Они своих целей не достигли, системы ПВО успешно сбили запущенные дроны.