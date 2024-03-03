В Польше не стали скрывать, что произошло с ВСУ в зоне СВО

В польском издании Myśl Polska появилась публикация о том, что российские лётчики развернули настоящую охоту за радарами и ЗРК ВСУ.
"Российские ВВС ведут охоту за украинскими радарами и позициями зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59. В РФ опубликованы видеоролики, документирующие ликвидацию РЛС П-18 "Малахит" и элементов систем С-300", — пишет журналист Кшиштоф Подгурский.
Он добавил, россияне поставили перед собой цель значительно снизить военный потенциал ВСУ. Они регулярно бьют по стратегическим объектам украинской армии, уничтожая места расположения важнейшей военной техники, а также взрывая склады с ГСМ.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.