В Польше не стали скрывать, что произошло с ВСУ в зоне СВО

Myśl Polska: военные ВС России ведут охоту на украинские радары и системы ПВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В польском издании Myśl Polska появилась публикация о том, что российские лётчики развернули настоящую охоту за радарами и ЗРК ВСУ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

"Российские ВВС ведут охоту за украинскими радарами и позициями зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59. В РФ опубликованы видеоролики, документирующие ликвидацию РЛС П-18 "Малахит" и элементов систем С-300", — пишет журналист Кшиштоф Подгурский.

Он добавил, россияне поставили перед собой цель значительно снизить военный потенциал ВСУ. Они регулярно бьют по стратегическим объектам украинской армии, уничтожая места расположения важнейшей военной техники, а также взрывая склады с ГСМ.