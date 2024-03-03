Американский полковник отметил успехи ВС РФ

Макгрегор: ВС РФ идут вперед медленно почти без сопротивления ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Полковник Дуглас Макгрегор в эфире программы BCM Podcast рассказал, что Вооруженные силы России уверенно и постепенно продвигаются вперед. Они встречают минимальное сопротивление от украинской армии.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"На поле боя Вооруженные силы (Украины. — Прим. ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор", — отметил он.

Макгрегор добавил, что теперь украинской нации нет, так как часть граждан покинула страну, другие погибли или получили серьезные ранения в зоне боевых действий.

Напоминаем, что российская армия за прошлую неделю смогла освободить несколько населенных пунктов в Донбассе.