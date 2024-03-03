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Макгрегор: ВС РФ идут вперед медленно почти без сопротивления ВСУ

0:49
Силовые структуры » Военные новости

Полковник Дуглас Макгрегор в эфире программы BCM Podcast рассказал, что Вооруженные силы России уверенно и постепенно продвигаются вперед. Они встречают минимальное сопротивление от украинской армии.

Макгрегор: ВС РФ идут вперед медленно почти без сопротивления ВСУ
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"На поле боя Вооруженные силы (Украины. — Прим. ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор", — отметил он.

Макгрегор добавил, что теперь украинской нации нет, так как часть граждан покинула страну, другие погибли или получили серьезные ранения в зоне боевых действий.

Напоминаем, что российская армия за прошлую неделю смогла освободить несколько населенных пунктов в Донбассе.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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