Полковник Дуглас Макгрегор в эфире программы BCM Podcast рассказал, что Вооруженные силы России уверенно и постепенно продвигаются вперед. Они встречают минимальное сопротивление от украинской армии.
"На поле боя Вооруженные силы (Украины. — Прим. ред.) оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор", — отметил он.
Макгрегор добавил, что теперь украинской нации нет, так как часть граждан покинула страну, другие погибли или получили серьезные ранения в зоне боевых действий.
Напоминаем, что российская армия за прошлую неделю смогла освободить несколько населенных пунктов в Донбассе.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.