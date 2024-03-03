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Боевики ВСУ: Массированное отступление из Авдеевки было хаотичным и неорганизованным

WP: Солдаты ВСУ рассказали о панике в ходе отступления из Авдеевки

1:03
Силовые структуры » Военные новости

По данным издания Washington Post, солдаты Вооруженных сил Украины выразили недовольство организацией и процессом отступления из Авдеевки. Согласно их словам, отступление было хаотичным, что привело к серьезным проблемам.

WP: Солдаты ВСУ рассказали о панике в ходе отступления из Авдеевки
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Один из боевиков рассказал, как их колонну атаковали артиллерийские орудия российских войск сразу после того, как они покинули населенный пункт. Другой солдат отметил, что не все военнослужащие были проинформированы о приказе на отступление из-за проблем со связью с командованием.

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что украинские военные не успели усилить оборонительные позиции перед отходом из Авдеевки.

Россия продолжает военные действия на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил начало специальной операции 24 февраля 2022 года в ответ на просьбу представителей ДНР и ЛНР о поддержке против агрессии со стороны украинского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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