Согласно сообщению официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ успешно отразили атаку штурмовиков украинской механизированной бригады в районе Работино, расположенного в Запорожской области.
"В районе населённого пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ", — уточнил он.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчеркнул сложность обстановки на запорожском и авдеевском направлениях, посетив линию фронта.
Напомним, СВО началась 24 февраля 2022 года.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.