За прошедшие сутки украинская армия потеряла 460 человек живой силы на авдеевском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, рассказал о потерях украинских Вооружённых сил (ВСУ) на авдеевском направлении за последние сутки.

