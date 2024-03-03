За прошедшие сутки украинская армия потеряла 460 человек живой силы на авдеевском направлении

Игорь Конашенков: Потери ВСУ на авдеевском направлении за сутки составили около 460 человек

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, рассказал о потерях украинских Вооружённых сил (ВСУ) на авдеевском направлении за последние сутки.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, количество погибших среди украинских военнослужащих достигло до 460 человек, а также ВСУ потеряли три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Конашенков отметил, что подразделения группировки войск "Центр" усилили свои позиции на переднем краю на авдеевском направлении и успешно отразили 11 контратак со стороны украинских формирований, включая 53-ю механизированную, 59-ю мотопехотную, 25-ю воздушно-десантную и 3-ю штурмовую бригады ВСУ.

Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.