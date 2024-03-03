За прошедшие сутки украинская армия потеряла 460 человек живой силы на авдеевском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, рассказал о потерях украинских Вооружённых сил (ВСУ) на авдеевском направлении за последние сутки.
По его словам, количество погибших среди украинских военнослужащих достигло до 460 человек, а также ВСУ потеряли три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Конашенков отметил, что подразделения группировки войск "Центр" усилили свои позиции на переднем краю на авдеевском направлении и успешно отразили 11 контратак со стороны украинских формирований, включая 53-ю механизированную, 59-ю мотопехотную, 25-ю воздушно-десантную и 3-ю штурмовую бригады ВСУ.
Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
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