Оператор украинского разведывательного дрона заметил на экране неопознанный летающий объект

BILD: Украинские военные засняли НЛО в зоне СВО

Странный крупный плоский объект представлял собой неподвижно висящую над землей фигуру. Издание BILD сообщило о происшествии, которое пока не может быть однозначно объяснено.

Фото: openverse by Amanclos is licensed under CC BY 2.0

Представитель компании-производителя беспилотных летательных аппаратов не смог дать ответа на вопрос о происхождении загадочного объекта.

Неопознанный летающий объект (НЛО) — это визуально наблюдаемый объект, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве. Объект может быть как движущимся, так и неподвижным, создавая впечатление летящего.

Часто НЛО ассоциируются с аппаратами инопланетян, посещающих Землю. Свидетели таких явлений обычно замечают их в небе, на поверхности Земли или даже под водой.