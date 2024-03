Оператор украинского разведывательного дрона заметил на экране неопознанный летающий объект

Странный крупный плоский объект представлял собой неподвижно висящую над землей фигуру. Издание BILD сообщило о происшествии, которое пока не может быть однозначно объяснено.

Фото: openverse by Amanclos is licensed under CC BY 2.0