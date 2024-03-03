Оператор украинского разведывательного дрона заметил на экране неопознанный летающий объект

Странный крупный плоский объект представлял собой неподвижно висящую над землей фигуру. Издание BILD сообщило о происшествии, которое пока не может быть однозначно объяснено.
Представитель компании-производителя беспилотных летательных аппаратов не смог дать ответа на вопрос о происхождении загадочного объекта.
Неопознанный летающий объект (НЛО) — это визуально наблюдаемый объект, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве. Объект может быть как движущимся, так и неподвижным, создавая впечатление летящего.
Часто НЛО ассоциируются с аппаратами инопланетян, посещающих Землю. Свидетели таких явлений обычно замечают их в небе, на поверхности Земли или даже под водой.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.