Кратер может составлять несколько метров в глубину: После удара авиабомбами ФАБ-500 от позиций ВСУ ничего не остается

Bild: ВС РФ эффективно уничтожают позиции украинской армии с помощью авиабомб ФАБ-500

Немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для издания Bild отметил, что российские военные успешно уничтожают позиции Вооруженных Сил Украины, применяя тяжелые снаряды ФАБ-500.

Фото: wikimedia.com

По его словам, после удара такой бомбы позиция ВСУ превращается в кратер глубиной на несколько метров. Этот факт, по мнению Репке, придает значительное преимущество российской армии.

Журналист подчеркнул, что успех российской армии определяется господством в воздухе в сочетании с различными видами наземного вооружения.

"Откуда все это у русских? Как они все это готовят к выполнению заданий? Это большая для всех тайна", — заключил он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. После обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны украинского режима, президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года.

Решение было принято после усиления обстрелов жилых кварталов региона со стороны украинских вооруженных сил. Основными целями для России стали защита своей страны и ликвидация угрозы нацистского режима. Эту информацию президент России озвучил в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе.