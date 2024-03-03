Немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для издания Bild отметил, что российские военные успешно уничтожают позиции Вооруженных Сил Украины, применяя тяжелые снаряды ФАБ-500.
По его словам, после удара такой бомбы позиция ВСУ превращается в кратер глубиной на несколько метров. Этот факт, по мнению Репке, придает значительное преимущество российской армии.
Журналист подчеркнул, что успех российской армии определяется господством в воздухе в сочетании с различными видами наземного вооружения.
"Откуда все это у русских? Как они все это готовят к выполнению заданий? Это большая для всех тайна", — заключил он.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. После обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны украинского режима, президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года.
Решение было принято после усиления обстрелов жилых кварталов региона со стороны украинских вооруженных сил. Основными целями для России стали защита своей страны и ликвидация угрозы нацистского режима. Эту информацию президент России озвучил в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.